Mindesthaltbarkeitsdatum laut Greenpeace nur Frischegarantie

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bei Lebensmitteln ist laut Greenpeace nur eine Frischegarantie. Das hat der Langzeitcheck der Umweltschutzorganisation ergeben, den Greenpeace am Dienstag veröffentlichte. Demnach waren auch drei Monate nach dem Überschreiten des MHD fünf von sechs Produkten noch genießbar. Lediglich die hart gekochten Eier waren nach einem Monat durch den sensorischen Test gefallen, von einer Geschmacksprobe nahmen die Tester daraufhin Abstand.

Laut Greenpeace landen in Österreich Brot und Backwaren am häufigsten in der Abfalltonne. Rund 210.000 Tonnen werden jährlich in den Haushalten, im Handel und in der Lebensmittelproduktion entsorgt. Hinzu kommt noch, was an Brot und anderem Gebäck in der Gastronomie und der Hotellerie anfällt. "Jedes fünfte Lebensmittel, das im Müll landet, ist Brot oder Gebäck. Wie der Greenpeace Langzeitcheck jedoch zeigt, halten gerade verpackte Backwaren weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Sie sollten daher nicht automatisch nach dem Überschreiten des MHD in die Tonne geworfen werden", empfahl die Umweltschützerin.