Mindestens zwölf Tote bei Bombenanschlag in Somalia

Bei einem Autobombenanschlag im ostafrikanischen Somalia sind am Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Weitere 14 seien bei der Explosion in Afgoye, einem Vorort der Hauptstadt Mogadischu, verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei den Toten handelte es sich um fünf Polizisten und sieben Zivilisten. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaates. Im Stadtbezirk Hodan in Mogadischu wurden bei einem Feuergefecht mit Sicherheitskräften am Sonntag zwei Al-Shabaab-Kämpfer getötet.