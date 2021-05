Tornados in Wuhan

Mindestens zehn Tote durch Tornados in China

In China haben zwei Tornados schwere Verwüstungen angerichtet und mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Mehr als 300 Menschen seien durch die Stürme im Osten sowie im Zentrum des Landes verletzt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. In der Metropole Wuhan stürzten etwa 30 Wohnhäuser ein, 26.000 Haushalte waren dort ohne Strom.

Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern zog der Tornado über Wuhan hinweg. Nach Behördenangaben wurden in der Millionen-Metropole sechs Menschen getötet und 200 weitere verletzt. Ein hoher Schaden entstand, als ein durch den Starkwind beschädigter Kran auf eine Baustelle kippte.

Ein weiterer Tornado mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern verursachte in der nahe Shanghai gelegenen Stadt Suzhou schwere Schäden. Den örtlichen Behörden zufolge wurden dort vier Menschen getötet, ein weiterer Mensch wurde vermisst.