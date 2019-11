Mindestens zehn Tote binnen 36 Stunden bei Protesten im Irak

Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Irak sind binnen 36 Stunden mindestens zehn Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Im Zentrum von Bagdad kam es in der Nacht zum Dienstag zu Zusammenstößen auf Brücken, die zur iranischen Botschaft sowie zu Regierungsbüros, dem Außen- und Justizministerium führen.

In der südirakischen Provinz Basra blockierten Demonstranten erneut Straßen zu dem für den Import wichtigen Hafen Um Kasr. Nach Angaben der Hafenverwaltung verließen die meisten Schiffe den Hafen wieder, ohne ihre Ladung gelöscht zu haben. Dienstagfrüh starben dort zwei Demonstranten, als Sicherheitskräfte schossen, um die Menschen auseinanderzutreiben. Auch im südirakischen Nassirija wurden zwei Demonstranten von Sicherheitskräften getötet. In Nassirija und Diwanija lähmten inzwischen Streikposten die Verwaltungen, wie Korrespondenten von AFP berichteten.

Bereits in der Nacht auf Montag waren in der Schiitenhochburg Kerbela vier Demonstranten getötet worden. Seit Beginn der Proteste gegen die Regierung im Irak am 1. Oktober wurden landesweit mehr als 270 Menschen getötet.