Mindestens zehn Tote bei Erdrutsch in Indien

Bei einem Erdrutsch im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, 15 weitere wurden noch vermisst. 14 Menschen wurden verletzt geborgen. Es könnte auch noch deutlich mehr Vermisste geben, sagte ein Polizeisprecher. Es sei derzeit schwierig, genauere Schätzungen zu abzugeben. Der Erdrutsch habe auf einer Autobahn einen Bus und mehrere Autos getroffen, Menschen seien eingeklemmt worden.

Die Rettungsarbeiten dauerten am Mittwochabend (Ortszeit) noch an, sie seien schwierig, da weiter Steine von einem Hang herabkämen. In den vergangenen Wochen hatte heftiger Regen in dem betroffenen nördlichen Bundesstaat Himachal Pradesh mehrere Erdrutsche ausgelöst, wie örtliche Medien berichteten.