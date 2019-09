Mindestens sieben Tote bei Absturz von Flugzeug in Kolumbien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Kolumbien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Flugzeug stürzte den Angaben zufolge über einem Viertel der im Südosten des Landes gelegenen Stadt Popayán ab. An Bord der Maschine befanden sich neun Menschen, nur zwei überlebten schwer verletzt.

Unter den Verletzten ist demnach auch ein Kind aus dem Stadtviertel. Die Behörden suchten an der Absturzstelle nach möglichen weiteren Opfern.

Die Maschine gehörte dem privaten Unternehmen Transpacífico. Das Unglück ereignete sich "wenige Minuten" nach dem Start am Flughafen von Popayán, wie die zivile Luftfahrtbehörde mitteilte. Die Absturzursache ist demnach unklar und wird derzeit untersucht.