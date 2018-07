Mindestens sechs Tote durch Zyklone auf den Philippinen

Mindestens sechs Menschen sind in den vergangenen Tagen bei andauernden heftigen Regenfällen auf den Philippinen ums Leben gekommen. Darüber hinaus mussten wegen der Wassermassen mehr als 12.000 Menschen ihre Häuser verlassen, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte. Unter den Todesopfern seien auch vier Kinder, hieß es von der Polizei.

Am Sonntag seien zwei Kinder gestorben, als sie im Schlaf von einem Erdrutsch überrascht wurden. Ihre Mutter habe überlebt. Am Freitag seien zwei Brüder in ihrem Haus von Schlammmassen begraben worden. Drei Zyklone hatten seit dem 15. Juli für heftige Regenfälle auf den Philippinen gesorgt.