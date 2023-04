Mindestens neun Tote bei Dreifach-Anschlag in Mali

Im Kampf gegen Jihadisten im westafrikanischen Mali hat es am Samstag erneut Tote und Verletzte gegeben. Bei dem Angriff von Jihadisten auf einen Flughafen und einen angrenzenden Militärstützpunkt im Zentrum des Landes seien neun Zivilisten getötet und 61 weitere verletzt worden, teilte die Regionalregierung mit. Außerdem sei "bedeutender Sachschaden" entstanden.

Augenzeugen schilderten der Nachrichtenagentur AFP, zunächst seien vier laute Explosionen und dann Schüsse aus Automatikgewehren zu hören gewesen. In der Nähe des Flughafens sei Rauch aufgestiegen.

Von zwei gewählten Behördenvertretern und aus Diplomatenkreise hieß es, bei dem Ziel des Angriffs in der Nähe der Stadt Sévaré in der Region Mopti habe es sich um einen Stützpunkt russischer Soldaten gehandelt. Die in Mali herrschende Militärjunta hatte vergangenes Jahr nach eigenen Angaben begonnen, mit russischen "Militärausbildern" zusammenzuarbeiten. Kritikern zufolge handelt es sich um Mitglieder der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner.