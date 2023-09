Mindestens fünf Tote bei Explosion in taiwanesischer Fabrik

Bei einer Explosion in einer Fabrik im Süden Taiwans sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 weitere verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am Freitagabend im Landkreis Pingtung, nachdem Behördenangaben zufolge ein Feuer im Werk eines Golfausrüsters ausgebrochen war. Laut der staatlichen Central News Agency (CNA) vom Samstag handelt es sich bei den Todesopfern um drei Feuerwehrleute sowie eine Fabriksarbeiterin und einen Fabriksarbeiter.

Zudem seien fünf Menschen in den Trümmern eingeschlossen, hieß es weiter. Dutzende Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, einige von ihnen schwebten Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.