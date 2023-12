Mindestens 111 Tote nach Erdbeben in China

Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 111 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden nach dem Beben der Stärke 6,2 am späten Montagabend zudem zunächst 220 Verletzte gemeldet.

Das Beben ereignete sich in der chinesischen Grenzregion Gansu-Qinghai in einer Tiefe von 35 km und sein Epizentrum lag 102 km west-südwestlich von Lanzhou, China, so das EMSC. Der Katastrophen-Notfall wurde ausgerufen.