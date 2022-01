Mindestens 82 Tote nach heftigen Sommerregen in Südafrika

Anhaltendes Extremwetter mit starken Regenfällen in Südafrika hat bisher mindestens 82 Menschenleben gefordert. Die meisten seien ertrunken, es gab auch tödliche Blitzschläge, teilte die zuständige Regierungsbehörde mit. "Regen ist höchst willkommen, um die Herausforderungen durch Wassermangel in einigen Teilen unseres Landes zu lösen - leider jedoch haben die heftigen Niederschläge erhebliche Schäden angerichtet", sagte die zuständige Ministerin Nkosazana Dlamini-Zuma.

In der Stadt Ladysmith waren auch am Dienstag mehrere Ortsteile teilweise metertief überflutet. Die Staudämme in der betroffenen Region sind zum Bersten gefüllt - auch in dem von Südafrika umschlossenen Gebirgskönigreich Lesotho, wo es ebenfalls zu zahlreichen Überschwemmungen kam.