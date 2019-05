Mindestens 69 Verletzte bei Unruhen in Venezuela

Bei den Unruhen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind am Dienstag mindestens 69 Menschen verletzt worden. Zwei der Verletzten hätten Schusswunden erlitten, teilten die Gesundheitsdienste des südamerikanischen Krisenstaates mit. Örtliche Medien sprachen von drei Menschen, die durch Schüsse verletzt worden seien.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido, der von Dutzenden Staaten – darunter Österreich – anerkannt wird, hatte am Dienstag die “Operation Freiheit” zur Beendigung der Regierung des linken Staatschefs Nicolas Maduro ausgerufen. Er gab an, Soldaten hätten sich auf seine Seite gestellt. Im Anschluss kam es in Caracas zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Die US-Regierung will über Informationen verfügen, wonach Maduro zur Ausreise bereit gewesen sein soll. Das mit ihm verbündete Russland habe ihn aber überzeugt, zu bleiben, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag dem Sender CNN. “Es ist lange her, dass jemand Maduro gesehen hat. Er hatte ein Flugzeug auf dem Rollfeld. So wie wir es verstehen, war er bereit, heute in der Früh zu gehen. Die Russen haben ihm aber zu verstehen gegeben, dass er bleiben sollte”, erklärte Pompeo.