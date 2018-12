Mindestens 65.000 Menschen im Jemen von Hungersnot betroffen

Im Bürgerkriegsland Jemen erleben nach einer neuen Analyse humanitärer Organisationen mindestens 65.000 Menschen eine Hungersnot. Ohne die Versorgung durch das Welternährungsprogramm (WFP) und andere Hilfsorganisationen wäre die Zahl mehr als dreimal so hoch, geht aus dem in der Nacht auf Samstag veröffentlichten IPC-Bericht hervor.

IPC steht für “Integrated Food Security”, und misst mit Daten von mehr als einem Dutzend humanitären Organisationen die Versorgungslage in Krisengebieten auf einer Skala von 1 bis 5. Die 65.000 Menschen sind in Kategorie 5, die für Hungersnot steht. Für fünf Millionen Menschen im Jemen gilt Stufe 4 (Notstand), für weitere 10,8 Millionen Stufe 3 (Krise). Damit seien 53 Prozent der Bevölkerung in einer prekären Lage, heißt es in dem Bericht.