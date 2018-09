Mindestens 420 Tote bei Beben und Tsunami in Indonesien

Bei den schweren Erdbeben und dem folgenden Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi mindestens 420 Menschen ums Leben gekommen. "Dies ist lediglich die Zahl aus der Stadt Palu", sagte Wilem Rampangilei, Leiter des nationalen Zivilschutzes. Die Bezirke Donggala und Sigi seien da noch nicht einbezogen, wurde er zitiert. Zu diesen Gebieten bestehe noch keine Verbindung.

Zudem gibt es mehr als 500 Verletzte. Der Zivilschutz rechnete mit weiteren Todesopfern unter den Trümmern, Suchtrupps hätten in Palu noch nicht alle Gebäude erreicht. “Wir haben Probleme, schweres Gerät einzusetzen, da viele Zufahrtstraßen zerstört wurden”, sagte Rampangilei.

Die Insel war am Freitag von zwei Erdbeben erschüttert worden. Das erste Beben hatte die Stärke 5,9, das zweite die Stärke 7,4. Anschließend brach eine meterhohe Tsunamiwelle über die Westküste von Sulawesi herein, eine der größten indonesischen Inseln. Befürchtet wird, dass die Opferzahlen noch deutlich in die Höhe gehen.