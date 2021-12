Mindestens 32 Tote bei Brand von Fähre in Bangladesch

Mindestens 32 Menschen sind beim Brand einer Fähre in Bangladesch ums Leben gekommen. Das Feuer auf dem Doppeldecker-Boot mit rund 300 Menschen an Bord sei plötzlich mitten auf einem Fluss rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Dhaka ausgebrochen, hieß es von einem Behördensprecher. "Wir haben 32 Leichen geborgen", sagte der Polizeichef der Stadt Jhakakathi, Moinul Islam. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen.

Rund 70 weitere seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. "Die meisten starben durch das Feuer, einige ertranken, nachdem sie in den Fluss gesprungen waren", sagte Islam. Der Vorfall ereignete sich demnach am frühen Morgen in der Nähe von Jhakakathi.