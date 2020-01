Mindestens 31 Sicherheitskräfte in Afghanistan getötet

Mindestens 31 Sicherheitskräfte sind im Norden Afghanistans bei mehreren Angriffen der militant-islamistischen Taliban getötet worden. Das teilten die Behörden am Mittwoch mit. In der Provinz Balch starben bei einer Attacke bei einer Straße Dienstagabend neun Polizisten, wie die Provinzräte Ibrahim Khair Andish und Afzal Hadid sagten.

In der Provinz Kunduz griffen nach Angaben der Provinzräte Safiullah Amiri and Fawzia Yaftali Taliban-Kämpfer drei Kontrollpunkte an, dabei wurden 14 Sicherheitskräfte getötet und 6 verletzt. In der Provinz Takhar zerstörten die Taliban ein Militärfahrzeug, das sich auf Patrouille befand. Acht Sicherheitskräfte wurden dabei nach Angaben lokaler Behörden getötet.