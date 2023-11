Mindestens 32 Tote bei Brand in Entzugsklinik im Iran

Im Iran ist die Zahl der Toten bei einem Brand in einer Entzugsklinik auf mindestens 32 gestiegen. 16 weitere Menschen sind bei dem Feuer Freitagfrüh verletzt worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf Behörden. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall habe sich in der Stadt Langrud im Norden des Landes ereignet.

Laut der Tageszeitung "Sharg" ist die Ursache des Brandes bisher nicht bekannt. Der Leiter der Klinik sei zusammen mit anderen Personen im Zuge der Ermittlungen festgenommen worden.