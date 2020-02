Mindestens 25 Tote bei Kämpfen in Somalia

Bei Zusammenstößen zwischen zwei Gruppen in Somalia am Rande der Hafenstadt Kismayo sind einem hochrangigen Militärvertreter zufolge mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Gruppen hätten vor allem um die Kontrolle eines Brunnens gekämpft, sagte Hassan Ahmed Mohamed, ein hochrangiges Mitglied der somalischen Streitkräfte in der Region, am Dienstag.

Die Kämpfe im Süden des Landes würden weiter andauern. Rund 50 Menschen seien bisher verletzt worden.

Der Staat am Horn von Afrika wird von etlichen Konflikten erschüttert. Es gibt mehrere Clans und Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Oftmals geht es dabei um Ressourcen wie Weideland oder Wasser. Die nationale Regierung in Mogadischu hat oft weder die Mittel noch die Autorität einzugreifen. Zudem kontrolliert die Terrormiliz Al-Shabaab weite Teile von Süd- und Zentralsomalia.