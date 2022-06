Mindestens 22 Tote bei Busunglück in Nordindien

Im Norden Indiens ist ein Reisebus mit hinduistischen Pilgern in eine Schlucht gestürzt, mindestens 22 Menschen kamen dabei ums Leben. Sieben weitere Insassen seien bei dem Unglück am Sonntag in der Himalaya-Region Uttarakhand schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte suchten den Angaben zufolge noch nach einem weiteren Menschen. Insgesamt hatten sich 30 Menschen in dem Bus befunden.

Zu den genauen Umständen des Unfalls und der möglichen Ursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Pilger waren zu dem entlegenen Wallfahrtsort Yamunotri unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich in etwa 160 Kilometer Entfernung von Dehradun, der Hauptstadt des Bundesstaats Uttarakhand.

In dem Bundesstaat liegen einige der heiligsten Stätten des Hinduismus. Diese werden jedes Jahr von Millionen von Pilgern besucht. Die Straßen im Himalaya sind allerdings oft in schlechtem Zustand.