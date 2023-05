Mindestens 22 Tote bei Bootsunglück in Indien

Bei einem Bootsunglück in Indien sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. "Etwa sechs Menschen sind im Krankenhaus", sagte ein Polizeibeamter am Montag. Demnach waren insgesamt rund 30 Menschen an Bord des Bootes, als es kenterte. Der Minister für Sport und Fischerei sagte, die meisten Opfer seien Kinder, die in den Schulferien waren. Vier Menschen in ernstem Zustand seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Unglück mit dem doppelstöckigen Touristenboot ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache am späten Sonntag in der Küstenstadt Tanur im Südwesten Indiens. Dutzende Menschen suchten in der Nacht rund um das teilweise unter Wasser stehende Boot nach Überlebenden.

Indiens Regierungschef Narendra Modi äußerte sich bestürzt über das Unglück. Er sprach den Hinterbliebenen im Onlinedienst Twitter sein Beileid aus.