Mindestens 20 Soldaten in Nordafghanistan getötet

Bei einem Überfall militant-islamistischer Taliban auf eine Militärbasis in der nordafghanischen Provinz Jowzjan sind mindestens 20 Soldaten getötet worden. Weitere mindestens zwei Militärs seien bei dem Vorfall in der Nacht auf Dienstag verschwunden, sagte der Provinzrat Abdul Hai Hayat.

In den vergangenen Monaten hatte sich die Sicherheitslage in der Provinz, die an Turkmenistan grenzt, zunehmend verschlechtert. In allen Bezirken der Provinz seien Taliban aktiv, sagen lokale Behördenvertreter. In den vergangenen vier Monaten alleine seien zwei Bezirke an die Taliban gefallen, erst Kushtepa und vor rund drei Wochen Darsab.