Mindestens 19 Tote bei Selbstmordanschlag in Ostafghanistan

Bei einem Anschlag in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind am Dienstag mindestens 19 Menschen getötet worden. Weitere 57 Personen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gouverneurs der Provinz. Bisher hat sich noch niemand zum dem Terrorakt bekannt. Unterdessen bereiten die Taliban Insidern zufolge eine neue Runde von Friedensgesprächen mit den USA vor.

Neben den radikalislamischen Taliban ist die jihadistische Terrormiliz “Islamische Staat” (IS) in der Provinz Nangarhar präsent. Vor allem in der Provinzhauptstadt Jalalabad kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Attentaten. Mindestens neunmal wurden dort in diesem Jahr wenig geschützte zivile Institutionen – sogenannte weiche Ziele – angegriffen. In den vergangenen Monaten wurden lokalen Medienberichten zufolge in der Provinz mindestens 160 Zivilisten getötet und mehr als 490 verletzt.