Mindestens 17 Tote durch Monsunregen in Nepal

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen durch schweren Monsunregen sind in Nepal mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Weitere drei wurden vermisst, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag mitteilte. Unter den Opfern waren eine 22 Jahre alte Frau und ihr Baby, deren Haus im gebirgigen Bezirk Rolpa am Montag einstürzte.

Im niedriger gelegenen Bezirk Banke riss ein Fluss drei Menschen, darunter einen fünfjährigen Buben, in den Tod. In verschiedenen Teilen des Himalaya-Staates liefen Rettungs- und Hilfseinsätze.

Vergangene Woche waren fünf Menschen in Nepal bei einem Erdrutsch in einem abgelegenen Dorf gestorben. Jedes Jahr richten schwere Regenfälle und starke Winde in der Monsunzeit von Juni bis September in Südasien große Schäden an. Im vergangenen Jahr starben mehr als 2.100 Menschen, die überwiegende Mehrheit davon in Indien.