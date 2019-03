Mindestens 17 Tote bei Kämpfen um Weideland im Südsudan

Bei Kämpfen um Weideland im Krisenstaat Südsudan sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Die Opfer seien vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen gewesen, sagte Andrew Nyibang, ein Abgeordneter im Bundesstaat Wau.

Die Kämpfe seien am Montagabend nahe des Ortes Wau im Nordwesten des Landes zwischen nomadischen Völkern, die vor allem Viehzucht betreiben, und Bauern ausgebrochen. Sie dauerten auch am Dienstag an.