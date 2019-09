Mindestens 16 Tote bei Explosion in indischer Fabrik

Bei einer schweren Explosion in einer Feuerwerksfabrik in der Stadt Gurdaspur in Indien sind mindestens 16 Menschen getötet und 14 verletzt worden. Das sagte ein lokaler Behördenmitarbeiter am Mittwochnachmittag vor Reportern. Dutzende weitere Menschen wurden vermisst, wie örtliche Medien berichteten.

Das Gebäude in der nordindischen Stadt Gurdaspur sei vom Feuer und die Explosion völlig zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Die Zahl der Toten werde wahrscheinlich noch stiegen, sagte der Sprecher. Was die Explosion verursacht hätte, war zunächst unklar. Regierungschef Amarinder Singh des betroffenen Bundesstaates Punjab zeigte sich auf Twitter entsetzt über das Unglück.