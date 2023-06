Mindestens 16 Tote bei Angriff auf Militärbasis in Somalia

Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat in Somalia bei einem Angriff auf eine Militärbasis mindestens 16 Menschen getötet. Zwei Autobomben von Selbstmordattentätern explodierten am Mittwoch an einem Ausbildungslager des somalischen und äthiopischen Militärs in der Stadt Baardhere im Süden des Krisenlands am Horn von Afrika. Mindestens sieben der Toten seien Zivilisten, sagte der Bürgermeister von Baardhere, Mohammed Yusuf, der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Opfer wurden unter Trümmern gesucht. 20 Menschen seien verletzt worden. Die äthiopischen Truppen sind im Rahmen der Friedensmission der Afrikanischen Union (ATMIS) im Land. Al-Shabaab griff zuletzt immer wieder ATMIS-Basen an. Die Terrormiliz teilte über eigene Kanäle mit, den Angriff auf die Basis verübt zu haben. Die Gruppe kontrolliert immer noch weite Teile im Süden des Landes, obwohl die Regierung in Mogadischu seit Monaten mit einer neuen militärischen Offensive gegen sie vorgeht.