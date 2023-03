Mindestens 15 Tote nach Unwetter auf indonesischen Inseln

Bei heftigen Regenfällen und Erdrutschen in Indonesien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verschüttet worden. Die Unglücke ereigneten sich auf der entlegenen Riau-Inselgruppe, wie der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Abdul Muhari, am Montag sagte. Er sprach von bisher 15 Todesopfern und 50 Vermissten.

Von der Katastrophenschutzbehörde verbreitete Bilder zeigten von Schlammmassen verschüttete Häuser an einer Klippe auf der Insel Serasan. Auch abgerissene Teile von Blechdächern und umgestürzte Bäume waren zu sehen. Noch am Montag brach ein 60-köpfiges Such- und Rettungsteam in das Katastrophengebiet auf, wie Behördensprecher Muhari erklärte.