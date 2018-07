Mindestens 15 Tote bei Angriff auf Schulamt in Afghanistan

Bei einem Angriff mutmaßlicher Extremisten auf ein Schulamt in der ostafghanischen Stadt Jalalabad sind nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Zwölf der Toten seien Angestellte des Amtes und Besucher gewesen, sagte ein Provinzratsmitglied am Mittwochabend.

Eine Gruppe bewaffneter Männer war gegen 9.00 Uhr Ortszeit in das Haus eingedrungen. Ein Angestellter, der entkommen konnte, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Haus habe keinen Schutzraum. Ein Teil des Gebäudes stehe in Flammen.

Wer hinter der Tat steckte, blieb bis zum Abend unklar. In der Provinz Nangarhar an der pakistanisch-afghanischen Grenze sind sowohl die radikalislamischen Taliban als auch die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) aktiv. In Jalalabad gibt es seit Monaten besonders viele Attentate.