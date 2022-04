Mindestens 14 Tote bei schweren Unwettern in Brasilien

Bei schweren Unwettern sind in Brasilien mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten im Bundesstaat Rio de Janeiro im Südosten des Landes seien auch acht Kinder, teilten die brasilianischen Behörden am Samstag mit. Fünf Menschen würden noch vermisst. Seit zwei Tagen andauernde heftige Regenfälle hatten Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst.

Auch in der Hauptstadt des Bundesstaats, in Rio de Janeiro, verwandelten sich Straßen regelrecht in Flüsse. Die Fluten rissen Autos mit und lösten Erdrutsche aus. Einwohner veröffentlichten in Onlinenetzwerken Videos von kleinen Alligatoren, die durch die überfluteten Straßen schwammen.