Mindestens 13 Tote bei Überflutungen auf den Philippinen

Bei Überflutungen und Erdrutschen auf den Philippinen sind nach offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen gestorben. Zehn der Todesopfer der durch Starkregen im Zuge eines Tropensturms verursachten Naturkatastrophe habe es alleine in der Stadt Datu Blah Sinsuat auf der südlich gelegenen Insel Mindanao gegeben, sagte ein Sprecher der zuständigen Regionalregierung am Freitag. Sieben weitere Menschen würden vermisst.

Von dem Unwetter betroffen waren insbesondere die ländlichen Gebiete rund um die 300.000-Einwohner-Stadt Cotabato City. In der Nacht auf Freitag regnete es dort in Sturzbächen, die Wassermassen rissen entwurzelte Bäume, Gestein und Schlamm mit sich. Rettungskräfte in Gummibooten holten einige der betroffenen Anrainer von den Dächern ihrer Häuser.