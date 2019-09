Mindestens 13 Tote bei Explosionen in Chemiefabrik in Indien

Bei mehreren Explosionen in einer Chemiefabrik im Westen Indiens sind mindestens 13 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Gegen die Betreiber der Fabrik werde nun wegen des Verdachts auf mangelhafte Sicherheitsstandards ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben.

Der Vorfall hatte sich am Samstag am Rande der Stadt Dhule im Bundesstaat Maharashtra ereignet. Mindestens 72 Menschen konnten verletzt geborgen werden. Einige von ihnen seien schwer verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, hieß es am Sonntag. Unter den Opfern seien vor allem Fabrikarbeiter, aber auch Bauern und Anrainer der nahe liegenden Umgebung.