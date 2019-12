Minamino wechselt von Salzburg zu Liverpool

Takumi Minamino ist am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von Red Bull Salzburg zu Liverpool gewechselt. Der japanische Teamspieler unterschrieb beim aktuellen Champions-League-Sieger einen "langfristigen Vertrag", wie der Club mitteilte. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Britische Medien hatten zuletzt von einer Ausstiegsklausel von rund 8,5 Millionen Euro berichtet.

In einer Salzburg-Aussendung bedankte sich Minamino bei seinem nunmehrigen Ex-Club. "Salzburg bleibt für immer in meinem Herzen. Aber ich habe mich hier nicht nur als Spieler weiterentwickelt, sondern auch als Mensch. Ich habe sehr viel gelernt, von den Kollegen, von den Trainern und den Leuten hier. Ich werde all das sehr vermissen."

Minamino schaffte als erster Kicker den direkten Sprung von den Salzburgern zum überlegenen Tabellenführer der englischen Premier League. Er ist nach Sadio Mane (via Southampton) und Naby Keita (via RB Leipzig) bereits der dritte "Reds"-Spieler mit Salzburg-Vergangenheit.

Liverpool ist derzeit bei der Club-WM in Doha engagiert, wo am Mittwoch durch ein 2:1 über Monterrey der Einzug ins Finale gelang. Dort ist am Samstag Flamengo der Gegner. Minamino ist ab 1. Jänner offiziell Liverpool-Profi, daher könnte er theoretisch tags darauf an der Anfield Road gegen Sheffield United debütieren.