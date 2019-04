Milwaukee in NBA als Nummer eins im Grunddurchgang fix

Die Milwaukee Bucks haben in der National Basketball Association (NBA) Platz eins im Grunddurchgang sicher. Nach dem 128:122-Comebacksieg in Philadelphia steht erstmals seit 45 Jahren fest, dass Milwaukee die reguläre Saison mit der besten Bilanz aller Teams beenden wird. Beim 59. Saisonsieg war vor allem der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 45 Punkten sowie 13 Rebounds überragend.

Als Nummer eins der regulären Saison haben die Bucks garantiert, dass sie in jeder Serie der am 13. April beginnenden Play-offs (Modus “best of seven”) mit zwei Heimspielen starten und auch ein eventuelles siebentes Spiel zu Hause absolvieren.