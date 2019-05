Milwaukee Bucks im NBA-Conference-Finale

Die Milwaukee Bucks stehen erstmals seit 2001 im Eastern-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA). Der Grunddurchgangssieger feierte am Mittwochabend einen ungefährdeten 116:91-Heimtriumph über Rekordmeister Boston Celtics und entschied somit die "best of seven"-Serie der zweiten Play-off-Runde klar mit 4:1 für sich.

Milwaukee zeigte wieder eine geschlossen starke Mannschaftsleistung und diktierte das Match gegen Boston von Beginn weg. Superstar Giannis Antetokounmpo führte die Bucks mit 20 Punkten sowie jeweils acht Rebounds und Assists beim vierten Sieg en suite an. In der Vorschlussrunde trifft das Team aus Wisconsin, das bisher nur 1971 NBA-Champion geworden ist, entweder auf die Toronto Raptors oder die Philadelphia 76ers. Aktuell führt der einzige kanadische NBA-Club 3:2. Das sechste Spiel der Serie findet in der Nacht auf Freitag in Philadelphia statt.

Den Golden State Warriors fehlt nach einem 104:99-Heimerfolg über die Houston Rockets noch ein Sieg zum Aufstieg unter die letzten vier Teams. Diesen kann der Titelverteidiger aus Oakland, der heuer zum dritten Mal en suite NBA-Champion werden will, bereits in der Nacht auf Samstag auswärts in Texas fixieren.

Allerdings bangen die Warriors um den Einsatz ihres Topscorers Kevin Durant, der 2:05 Minuten vor dem Ende des dritten Viertels nach 22 erzielten Punkten mit einer Wadenzerrung im rechten Bein ausschied. Dazu fehlte den “Dubs” in den letzten 74 Sekunden auch noch der starke Defensivchef Draymond Green nach seinem sechsten Foul. Doch angeführt von den “Splash Brothers” Stephen Curry (25 Punkte, 12 im Schlussviertel) und Klay Thompson (27) verhinderte Golden State die dritte Niederlage en suite gegen Houston und stellte auf 3:2 in der Serie. Bei den Rockets kam James Harden auf 31 Punkte.