Millionenschäden aus Naturkatastrophen

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re rechnet im dritten Quartal mit einer deutlichen Schadensbelastung durch Naturkatastrophen.

Vorläufigen Schätzungen zufolge summieren sich die Schäden auf rund 1,1 Mrd. US-Dollar (954 Mill. Euro), dominiert von witterungsbedingten Schäden in Japan. Zudem erwartet die Swiss Re eine Schadensbelastung von durch Menschenhand ausgelöste Katastrophen in Höhe von etwa 300 Mill. Dollar. Zwar seien die Schäden für ein einzelnes Quartal recht hoch, summiert über die ersten neun Monate lägen sie aber im Rahmen der Erwartungen.

Allein Hurrikan „Florence“ sei für rund 120 Mill. Dollar an Schäden verantwortlich. Auch in Japan gab es sintflutartige Regenfälle und mit Taifun „Jebi“ den heftigsten Sturm seit 1993. Dieser habe zu weiteren Schäden von rund 500 Mill. Dollar geführt. Hinzu kamen weitere Überschwemmungen, ein Feuer in Kalifornien und ein Sturm in Ontario, was sich auf ebenfalls 500 Mill. Dollar summierte.