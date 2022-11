Millionenprojekt erfolgreich angelaufen

Das größte Hochbauprojekt der Stadt Bludenz ist bereits in vollem Gange. Mehr Platz und Freiraum für die rund 300 Bludenzer Schülerinnen und Schüler sowie rund 30 Lehrerinnen und Lehrer.

Das charakteristische Schulhaus der Volksschule Mitte mit dem malerischen Plettenbergpark gilt als eines der ausdrucksstärksten Gebäude der Stadt. Seit 1886 werden die jungen Bludenzer*innen in dem Gebäude unterrichtet. Da es an seine Kapazitätsgrenze gelangt ist, wird es nun in einem millionenschweren Hochbauprojekt vergrößert.