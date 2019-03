Millioneninvestition für die Fachhochschule

Die Fachhochschule Vorarlberg wird um 48 Millionen Euro am Standort in Dornbirn ausgebaut.

Das Großvorhaben soll in zwei Etappen in die Tat umgesetzt werden. Noch im Sommer dieses Jahres wird die Baueingabe und kurze Zeit später die Ausschreibung erfolgen. Geht es nach den Wünschen des Landes, so wird der Startschuss für das Projekt im April 2020 erfolgen. Mit dieser Investition in die Erweiterung der Schule will man der erfolgreichen Entwicklung in der Bildungsschmiede Rechnung tragen.