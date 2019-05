Millionenentschädigung - US-Polizist tötete Yogalehrerin

Nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf eine unbewaffnete Yogalehrerin aus Australierin hat sich die US-Stadt Minneapolis mit den Hinterbliebenen außergerichtlich geeinigt. Sie werde der Familie eine Entschädigung in Höhe von 20 Millionen Dollar (17,93 Mio. Euro) zahlen, teilte die Stadt am Freitag mit. Es ist der teuerste Vergleich, den die Metropole je abgeschlossen hat.

Zwei Millionen Euro will die Familie einer Stiftung spenden, die gegen Waffengewalt in Minneapolis kämpft. Der ehemalige Polizist Mohamed Noor war am Dienstag von einem Geschworenengericht des Totschlags schuldig gesprochen worden. Vom Vorwurf des besonders schweren Totschlags mit Tötungsabsicht wurde der 33-Jährige aber freigesprochen. Das Strafmaß soll am 7. Juni verkündet werden.