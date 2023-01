Millionenbeute durch Bankomat-Sprengungen in der Schweiz

Im Schweizer Kanton Aargau haben unbekannte Täter bei zwölf Sprengungen von Bankomaten Millionenbeute gemacht. Die Bande ist laut Polizei seit dem Jahr 2020 aktiv und hat insgesamt 1,56 Millionen Franken (1,55 Millionen Euro) erbeutet. Der Gesamtschaden beträgt gemäß Polizeiangaben 2,16 Millionen Franken. Die Polizei spricht von organisierter Kriminalität.

Bei der Täterschaft handle es sich um Gruppierungen, die grundsätzlich unabhängig voneinander agierten, sagte Polizeikommandant Michael Leupold am Freitag vor den Medien in Aarau. Zwischen den Gruppierungen bestünden teilweise lose Verbindungen in Form von sporadischen Absprachen. Die Verdächtigen stammen aus Rumänien und Moldawien. Es gebe auch Personen aus den Niederlanden mit nordafrikanischem Migrationshintergrund, hieß es weiter. Die Einreise erfolge mehrheitlich über Deutschland in die Schweiz.