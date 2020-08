Millionen Metal Fans feierten im Internet Wacken World Wide

Millionen Metal-Fans haben das erste Wacken World Wide im Internet mitgefeiert. "Das größte Wacken aller Zeiten" wurde vier Tage lang im kostenlosen MagentaMusik 360 Livestream gezeigt und direkt auf Fernseher, Handys, Notebooks, Tablets und Smartphones in die ganze Welt übertragen, wie die Veranstalter im norddeutschen Wacken mitteilten. Elf Millionen Live-Content-Views zählte man dabei.

Metal-Ikonen wie Sabaton, Heaven Shall Burn, Kreator, Blind Guardian, In Extremo, Hämatom und Beyond The Black spielten Liveshows auf einer eigens gebauten Bühne. Auch in Wacken World Wide Peer Camps unter anderem in den USA, Indonesien, den Philippinen, Indien, Israel, Mexiko und Deutschland hätten Musikbegeisterte zusammen ihr eigenes Wacken gefeiert.