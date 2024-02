Millionen-Investment: Benko-Sanierer kauft sich in Feldkircher Bahnhofcity ein

Spektakulärer Immobilien-Deal in Feldkircher Bestlage. Investor Grossnigg (l.) greift für Gebäude in der Bahnhofcity tief in die Tasche.

Es gilt als Vorzeigeprojekt des noch amtierenden Feldkircher Bürgermeisters Wolfgang Matt (ÖVP): Das neue Stadtquartier Bahnhofcity in Feldkirch.

Nun kaufen sich auf dem Areal große Namen ein, die vor allem für eines bekannt sind: Gescheiterte Unternehmen zu sanieren. So hat nach VN-Recherchen im Grundbuch vor wenigen Wochen eine Gesellschaft, die Top-Sanierer Erhard Grossnigg zugeordnet werden, kann für 20 Millionen Euro eine Liegenschaft in der Bahnhofstraße erworben. Grossnigg hat Ende November im Pleite-Konzern von René Benko das Ruder übernommen.

Bahnhofcity in den Schlagzeilen

Bahnhofcity in den Schlagzeilen

In den vergangenen Monaten war die neue Bahnhofcity in Feldkirch immer wieder in den Schlagzeilen. Ausgesprochen positiv fiel das Megaprojekt in Feldkirch im September 2023 auf, wurde der neue Bahnhof doch zum schönsten Bahnhof außerhalb einer Bundeshauptstadt gewählt - in ganz Österreich!

Nur wenige Tage zuvor machte allerdings die Meldung die Runde, dass die Fahrradabstellplätze am Feldkircher Bahnhof nicht durch Attraktivität glänzen. Den alten Stellplätzen mangele es an Komfort, die neuen stießen noch auf verhaltene Resonanz, hieß es. Immerhin hat die Stadt angekündigt, dass für 2024 eine Modernisierung und Erweiterung geplant ist.

