Millionärssteuer: Mair fordert Druck auf ÖVP

Nach dem Vorstoß von Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler für eine "Millionärssteuer für Millionenerben" drängt Tirols Grünen-Chef Gebi Mair darauf, dass die Bundesgrünen den Druck auf den Koalitionspartner ÖVP erhöhen. "Der Druck ist jetzt da und soll noch steigen", erklärte Mair am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Innsbruck. Die ÖVP könne sich "auf Dauer diesem Werkzeug der Umverteilung nicht verschließen."

Ebenjene "Umverteilung" sei nämlich das Gebot der Stunde: "Derzeit werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher". Folglich müssten auch die "Superreichen" in diesen Krisenzeiten "verstärkt einen Beitrag leisten". Mit den dadurch lukrierten Beiträgen der "Superreichen" hätte der Staat dafür Sorge zu tragen, dass die Armen nicht noch ärmer werden.

Er selbst wolle in Zeiten der Teuerung jedenfalls in seinem Einflussbereich auf Landesebene einiges auf den Weg bringen, versprach Mair. "Im Mai-Landtag soll das Thema Wohnkostenzuschuss aufs Tapet gebracht werden", betonte er. Es sei nämlich nicht akzeptabel, dass "Behinderte, Studierende oder Alte, die in Heimen leben, davon ausgenommen sind."