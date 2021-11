Milliardengewinn für Swiss Re

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat im 3. Quartal trotz Milliardenzahlungen für Schäden durch den Wirbelsturm „Ida“ und die schweren Überschwemmungen in Europa überraschend schwarze Zahlen geschrieben.

In der größten Sparte Schaden-Rückversicherung schlugen Naturkatastrophen – allen voran Hurrikan „Ida“, der Ende August und Anfang September an der US-Ostküste verheerende Schäden anrichtete und Dutzende Tote forderte, und die Flutschäden in Deutschland mit 1,7 Mrd. Dollar Kosten zu Buche.