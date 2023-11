Milli Vanilli "wurden den Wölfen vorgeworfen"

Mehr als 30 Jahre nach Bekanntwerden des Betrugsskandals um Milli Vanilli sieht der frühere Superstar Fabrice "Fab" Morvan sich als Sündenbock. "Wir wurden den Wölfen vorgeworfen. Wir waren gewissermaßen die Sündenböcke und alle anderen haben sich vor ihrer Verantwortung gedrückt", sagte der 57-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Die Jugendfreunde Morvan und Robert "Rob" Pilatus hatten sich in München kennengelernt und ihre Anfänge als Clubtänzer in Discos wie dem P1. Als von Frank Farian produziertes Pop-Duo Milli Vanilli wurden sie Ende der 1980er-Jahre Superstars, ihr Discopop-Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Nachhören kann man das auf der neu erschienen "The Best Of Milli Vanilli" mit 17 Songs (auf CD oder Vinyl). Außerdem kommt im Dezember der Film "Girl You Know It's True" von Regisseur Simon Verhoeven ins Kino - mit Matthias Schweighöfer als Frank Farian.