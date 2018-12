Miliz im Kongo soll Frauen entführt und vergewaltigt haben

UNO-Experten beschuldigen einen Milizanführer in der Demokratischen Republik Kongo, Massenvergewaltigungen angeführt und Frauen als Sexsklavinnen in einer Höhle gefangen gehalten zu haben. Der beschuldigte Chef der bewaffneten Gruppe Raia Mutomboki Kokodikoko bestritt die Vorwürfe.

In einem vertraulichen Bericht an den UNO-Sicherheitsrat heißt es, Mitglieder der Gruppe hätten im September in der östlichen Provinz Süd-Kivu gemeinsam mindestens 17 Frauen vergewaltigt, sie vergewaltigt und sexuell versklavt. Einer der Hauptverantwortlichen sei der Chef der Gruppe, Masudi Alimasi Kokodikoko, gewesen, heißt es in dem 61-seitigen Bericht, der sich auf Gespräche mit Opfern, einen Zeugen, örtliche Behördenangaben und andere Quellen stützt.