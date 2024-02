Militärexperte warnt vor "Implosion" in der Ukraine

Der Vorsitzende der Politisch-Militärischen Gesellschaft, Ralph D. Thiele, warnt im Gespräch mit der APA vor einer "Implosion" des Systems in der Ukraine. Dies betreffe "ganz viele Dimensionen" des im Krieg befindlichen Landes. Ein "Kickstart" und eine politische Strategie seien nötig, um diese zu verhindern. Die Soldaten seien erschöpft, der Munitionsmangel dramatisch, weder für einen Angriff noch für die Verteidigung stehe genug Munition zu Verfügung.

Auch wirtschaftlich werde es für die Ukraine zunehmend eng, die Unterstützung des Westens sei "viel zu langsam". "In den USA wurde eine weitere Schicht in der Munitionsfertigung eingeführt. In der Produktion bleiben sie dennoch hinter Russland zurück. In der EU beginnt man erst jetzt, sich dem Munitionsthema zu widmen, und die Auswirkungen einer verstärkten Produktion wird man frühestens in einem Jahr spüren. Das ist viel zu lang für ein Land, das jetzt gerade größte Probleme an der Front hat." Zudem gingen in der Ukraine gut ausgebildete Spezialkräfte als Hilfstruppen an der Front zugrunde. Menschen würden für eine fragwürdige Symbolik sterben. In der Ukraine stelle sich für Teile der Bevölkerung durchaus die Frage, ob die derzeitige politische Führung noch die richtige sei.