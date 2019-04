Militärmusik Vorarlberg sucht Blechbläser

Die Vorarlberger Militärmusik sucht derzeit nach Grundwehrdiener, die Posaune, Tuba oder Tenorhorn beherrschen. Unterbesetzt sei man jedoch nicht, beruhigt das Militärkommando Vorarlberg.

Erst 2016 wurde der Erhalt der Militärmusik in den Bundesländern trotz des Spardrucks im Bundesheer bestätigt. Nun überrascht die Militärmusik Vorarlberg in den sozialen Netzwerken mit einem Aufruf. Es mangle an Musikern des tiefen Blechs, sprich Posaune, Tuba und Bariton, wie auch Tenorhorn. Interessierte angehende Grundwehrdiener sollen sich telefonisch zum Vorspielen melden.