Militärische und Tiroler Ehren für den Präsidenten

Unmittelbar nach seiner Angelobung zum Bundespräsidenten sind Alexander Van der Bellen Ehren des Heeres und seines Heimatbundeslands Tirol zu Teil geworden. Bei einem Festakt der Garde bekannte sich der Oberbefehlshaber zum Militär und hob dessen unverzichtbare Rolle hervor. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) würdigte Van der Bellens Unterstützung in Sachen Heeres-Budget.

Tanner würdigte die erste Amtszeit Van der Bellens als Oberbefehlshaber ausführlich. Dieser habe seine Verbundenheit zur Landesverteidigung weit über seine Pflichten hinaus bewiesen und so mit dazu beigetragen, dass das Heer nun über ein Rekordbudget verfügte. Was gebe es also besseres, als ein Staatsoberhaupt als Partner für ein starkes Bundesheer zu haben.

Damit war es mit den Feierlichkeiten aber nicht zu Ende. Wie vor sechs Jahren schloss sich an den militärischen Festakt ein "landesüblicher Empfang" des Landes Tirol als Vertretung der Bundesländer an. Dass Tirol schon wieder an der Reihe war, ist mit den Wurzeln Van der Bellens im Bundesland begründet. Neben Landeshauptmann Anton Mattle hatte sich auch dessen Vorgänger Günther Platter (beide ÖVP) in die Bundeshauptstadt begeben, um der Zeremonie mit Schützen aus dem Zillertal und Marketenderinnen beizuwohnen. Zum Abschluss wurde der Bundespräsident traditionsgemäß gegen die beißende Kälte mit einem Schnaps gewärmt.