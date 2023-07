Militär sperrt Zugang zu Präsidentenpalast in Niger

Nigers Präsidentengarde soll Medienberichten zufolge am Mittwochmorgen den Zugang zum Palast des Präsidenten in der Hauptstadt Niamey gesperrt haben. Unklar ist bisher, ob es sich um einen Putschversuch durch das Militär handelt. Die Präsidentengarde ist eine Eliteeinheit der Armee. Den Berichten zufolge verhandelt Nigers Präsident Mohamed Bazoum zurzeit mit Vertretern des Militärs.

Ein Umsturz in dem westafrikanischen Land hätte weitreichende Folgen. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso ist der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wird. Erst Ende vorigen Jahres hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen.