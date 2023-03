Miley Cyrus veröffentlichte ihr achtes Album

Popstars werden immer dann besonders gehypt, wenn ihre Musik vermeintliche Rückschlüsse auf ihr Privatleben zulässt. Auch bei Miley Cyrus ist das so, die auf ihrem gespannt erwarteten neuen Album bewusst damit spielt. Ihre achte Studio-Produktion "Endless Summer Vacation" ist am Freitag erschienen.

Mit ihrer Single "Flowers" hatte die US-Musikerin Anfang des Jahres den größten Erfolg ihrer Karriere. Der Song landete nicht nur auf Platz eins der US-amerikanischen, sondern erstmals auch der österreichischen und deutschen Charts. In den Sozialen Medien ging das Lied der 30-Jährigen, das von der Selbstermächtigung nach einer Trennung handelt, viral. "Flowers" brach auch den Spotify-Rekord für das innerhalb einer Woche am häufigsten gestreamte Lied.

Auf ihren vorangegangenen Alben hat die in Nashville geborene Tochter des Country-Musikers Billy Ray Cyrus verschiedene Genres der Pop-Musikgeschichte durchgespielt. Ihre musikalische und Image-bezogene Emanzipation vom Disney-Charakter Hannah Montana, den Cyrus als Teenager gespielt hatte, begann mit dem Dance-Pop-Album "Bangerz" von 2013. Danach folgten als stilgebende Einflüsse Psychedelic Pop ("Miley Cyrus & Her Dead Petz"), Country ("Younger Now") und 80ies Rock ("Plastic Hearts").

"Endless Summer Vacation" ist nun ein bisschen von allem. Das Album vereint Balladen, Mid-Tempo-Songs und Elektrokracher wie die zweite Single "River", die Erinnerung an den Synth-Pop-Klassiker "You Spin Me Round (Like a Record)" weckt. Neben "Flowers" - dem weiterhin unangefochtenen Hit, der gleich in zwei Versionen auf dem Album zu hören ist - gibt es eine Handvoll Highlights. "You" etwa, eine walzerhaft eingängige Powerballade, die vor dem Hintergrund einer Klaviermelodie und druckvollen Beats eine wilde nächtliche Romanze fantasiert.